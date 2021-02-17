Анри может возглавить клуб из Чемпионшипа

Экс-игрок "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить "Борнмут".

По сведениям Sky Sports, стороны уже провели переговоры и о назначении могут объявить в ближайшее время. Отметим, что "Борнмут" идет в Чемпионшипе на шестом месте.

В настоящее время Анри является тренером "Монреаль Импакт". Француз также известен по своей работе в "Монако" и в тренерском штабе сборной Бельгии.

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