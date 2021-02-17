ПСЖ готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Атлетико"

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ПСЖ готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Атлетико"

Журналист OK Diario Эдуардо Инда поделился информацией о будущем хавбека "Атлетико" Маркоса Льоренте.

"В составе "Атлетико" есть футболист в потрясающей форме. Я имею в виду Маркоса Льоренте. Своими выступлениями он привлек к себе внимание европейских топ-клубов. Не понимаю, как "Реал" позволил ему уйти.

Есть клуб, обладающий необходимыми ресурсами, несмотря на финансовый фэйр-плей, и хочет его заполучить. Это ПСЖ. Отступные Льоренте составляют 120 миллионов евро, и ПСЖ столько не предложит, но 70 миллионов - может. Безусловно, это футболист очень высокого уровня", - сказал Инда.

В этом сезоне Льоренте провел 27 игр, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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