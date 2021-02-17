ПСЖ готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Атлетико"
Журналист OK Diario Эдуардо Инда поделился информацией о будущем хавбека "Атлетико" Маркоса Льоренте.
"В составе "Атлетико" есть футболист в потрясающей форме. Я имею в виду Маркоса Льоренте. Своими выступлениями он привлек к себе внимание европейских топ-клубов. Не понимаю, как "Реал" позволил ему уйти.
Есть клуб, обладающий необходимыми ресурсами, несмотря на финансовый фэйр-плей, и хочет его заполучить. Это ПСЖ. Отступные Льоренте составляют 120 миллионов евро, и ПСЖ столько не предложит, но 70 миллионов - может. Безусловно, это футболист очень высокого уровня", - сказал Инда.
В этом сезоне Льоренте провел 27 игр, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13