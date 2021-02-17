"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Рамосу

"Реал" продолжает искать нового центрального защитника на замену Серхио Рамосу, который летом может уйти из клуба.

По сведениям Goal.com, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием Пау Торреса из "Вильярреала". Отмечается, что трансфер 24-летнего испанца обойдется "Реалу" примерно в 65 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету Торреса два забитых гола в 26 играх.

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