"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Рамосу

Теги реал мадридвильярреалпау торрестрансферы

"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Рамосу

"Реал" продолжает искать нового центрального защитника на замену Серхио Рамосу, который летом может уйти из клуба.

По сведениям Goal.com, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием Пау Торреса из "Вильярреала". Отмечается, что трансфер 24-летнего испанца обойдется "Реалу" примерно в 65 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету Торреса два забитых гола в 26 играх.

Читайте также: Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры

"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов