АПЛ обеспокоена реформой Лиги Чемпионов

В руководстве АПЛ вызвала беспокойство реформа Лиги Чемпионов, которая планируется в 2024 году.

Как сообщает Sky Sports, АПЛ обеспокоена тем, что по новому формату вырастет количество игр. Поэтому лига хочет добиться от УЕФА гарантий того, что баланс между еврокубками и национальными чемпионатами не будет нарушен.

Ранее сообщалось, что количество участников Лиги Чемпионов будет увеличено с 32 до 36, а также будет отменена групповая стадия.

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