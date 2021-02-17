"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры

В перенесенной игре 2-го тура испанской Примеры "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте".

"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 6 очков. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе.

"Леванте" - "Атлетико" 1:1

Голы: Барди, 17 - 1:0, Льоренте, 37 - 1:1

"Леванте": Фернандес, Клерк, Мирамон, Постиго, Робер, Мальса, Барди (Рочина, 86), Радоя (Дуарте, 46), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти (Везу, 82), Моралес (Дани Гомес, 70).

"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо, Врсалько (Кондогбиа, 46), Хименес, Коке (Торрейра, 81), Льоренте, Карраско (Жоау Феликс, 66), Сауль, Корреа (Витоло, 81), Суарес.

Читайте также: "Интер" обгоняет "Милан", "Ман Сити" недосягаем для остальной АПЛ, "Барса" и "Реал" гоняются за серебром: главные итоги футбольных выходных. | http://soccernews.ru