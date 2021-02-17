"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры
В перенесенной игре 2-го тура испанской Примеры "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте".
"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 6 очков. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе.
"Леванте" - "Атлетико" 1:1
Голы: Барди, 17 - 1:0, Льоренте, 37 - 1:1
"Леванте": Фернандес, Клерк, Мирамон, Постиго, Робер, Мальса, Барди (Рочина, 86), Радоя (Дуарте, 46), Де Фрутос (Сон, 82), Рохер Марти (Везу, 82), Моралес (Дани Гомес, 70).
"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо, Врсалько (Кондогбиа, 46), Хименес, Коке (Торрейра, 81), Льоренте, Карраско (Жоау Феликс, 66), Сауль, Корреа (Витоло, 81), Суарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14