"Бернли" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ

Теги бернлифулхэм

"Бернли" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ

В перенесенном матче 17-го тура АПЛ "Бернли" сыграл вничью с "Фулхэмом".

"Бернли" смог подняться на 15-е место, "Фулхэм" остается 18-м.

"Бернли" - "Фулхэм" 1:1

Голы: Айна, 49 - 0:1, Барнс, 52 - 1:1

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тэйлор, Лонг, Тарковски, Гудмундссон (Брэйди, 40; Браунхилл, 65), Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Родригес.

"Фулхэм": Ареоля, Тете (Робинсон, 78), Андерсен, Адарабиойо, Айна, Лофтус-Чик, Лемина (Замбо-Ангисса, 61), Декордова-Рид (Кавалейру, 67), Рид, Лукман, Маджа.

Читайте также: "Интер" обгоняет "Милан", "Ман Сити" недосягаем для остальной АПЛ, "Барса" и "Реал" гоняются за серебром: главные итоги футбольных выходных. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов