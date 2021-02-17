"Ювентус" теряет Кьеллини
Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини травмировался в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".
Предварительно, 36-летний футболист повредил икроножную мышцу. На 34-й минуте встречи его заменил Мерих Демирал.
В текущем сезоне Кьеллини принял участие в 15 играх и отметился одной голевой передачей.
Отметим, что первый тайм матча завершился победой португальского клуба со счетом 1:0.
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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|17