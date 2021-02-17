"Ювентус" теряет Кьеллини

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"Ювентус" теряет Кьеллини

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини травмировался в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Предварительно, 36-летний футболист повредил икроножную мышцу. На 34-й минуте встречи его заменил Мерих Демирал.

В текущем сезоне Кьеллини принял участие в 15 играх и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что первый тайм матча завершился победой португальского клуба со счетом 1:0.

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