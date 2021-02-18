"Марсель" в результативном матче одолел "Ниццу"
В перенесенной игре 11-го тура французской Лиги 1 "Марсель" оказался сильнее "Ниццы".
Благодаря победе "Марсель" поднялся на шестое место.
"Марсель" - "Ницца" 3:2
Голы: Альваро Гонсалес, 14 - 1:0, Кауи, 42 - 2:0, Гуири, 47 - 2:1, Кауи, 53 - 3:1, Селлуки, 87 - 3:2
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Нагатомо, Сакаи, Камара, Кауи (Ронжье, 77), Гуйе, Луис Энрике (Товен, 68), Пайет (Амави, 90), Чалета-Цар, Дьенг (Жермен, 68).
"Ницца": Бенитес, Пельмар, Нсоки, Камара, Бамбу, Труйе (Шнайдерлин, 46), Будауи (Тюрам, 80), Рони Лопеш (Селлуки, 77), Ле-Мелу (Ндойе, 73), Клод-Морис, Гуири.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13