"Марсель" в результативном матче одолел "Ниццу"

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"Марсель" в результативном матче одолел "Ниццу"

В перенесенной игре 11-го тура французской Лиги 1 "Марсель" оказался сильнее "Ниццы".

Благодаря победе "Марсель" поднялся на шестое место.

"Марсель" - "Ницца" 3:2

Голы: Альваро Гонсалес, 14 - 1:0, Кауи, 42 - 2:0, Гуири, 47 - 2:1, Кауи, 53 - 3:1, Селлуки, 87 - 3:2

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Нагатомо, Сакаи, Камара, Кауи (Ронжье, 77), Гуйе, Луис Энрике (Товен, 68), Пайет (Амави, 90), Чалета-Цар, Дьенг (Жермен, 68).

"Ницца": Бенитес, Пельмар, Нсоки, Камара, Бамбу, Труйе (Шнайдерлин, 46), Будауи (Тюрам, 80), Рони Лопеш (Селлуки, 77), Ле-Мелу (Ндойе, 73), Клод-Морис, Гуири.

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