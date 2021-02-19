"Манчестер Сити" отрицает, что ведет переговоры с Месси
Контракт капитана "Барселоны" Лионеля Месси с клубом истекает предстоящим летом, поэтому он может покинуть клуб свободным агентом.
Главными претендентами на аргентинца считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ. Однако как сообщает Sky Sports, "горожане" отрицают факт переговоров с футболистом.
Напомним, что Месси пытался покинуть "Барсу" прошлым летом, но руководство клуба заблокировало его уход.
В этом сезоне на счету Месси 20 голов и 6 ассистов в 29 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18