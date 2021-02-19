"Манчестер Сити" отрицает, что ведет переговоры с Месси

Контракт капитана "Барселоны" Лионеля Месси с клубом истекает предстоящим летом, поэтому он может покинуть клуб свободным агентом.

Главными претендентами на аргентинца считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ. Однако как сообщает Sky Sports, "горожане" отрицают факт переговоров с футболистом.

Напомним, что Месси пытался покинуть "Барсу" прошлым летом, но руководство клуба заблокировало его уход.

В этом сезоне на счету Месси 20 голов и 6 ассистов в 29 играх.

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