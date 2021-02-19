Клуб ФНЛ отказался от услуг Маркса Ленина

"Акрон" разорвал контракт с бразильцем Марксом Лениным.

Как сообщает сайт клуба, 20-летнему футболисту не удалось убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой. Ранее сообщалось, что Ленин явился на сборы клуба с лишним весом и не прошел углубленный медосмотр.

"Разумеется, мы надеялись на совершенно иное развитие событий. Игрок, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта.

К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Он хороший парень, однако сейчас ему необходимо заняться собой, что он и сам прекрасно осознает", - заявил директор "Акрона" Иван Киреев.

"Акрон" подписал Маркса Ленина в октябре 2020 года. С того времени он не сыграл ни одного матча.

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