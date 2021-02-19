"Тамбов" объявил о переходе четырех футболистов

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, кто из футболистов в ближайшее время присоединится к команде.

"Вопрос был сложным, однако нам удалось его решить. Большую помощь оказали РФС и РПЛ, ну и ребята молодцы, что согласились на уступки, отозвали свои заявления. Команда продолжит выступления и в Кубке, и в чемпионате, и в молодежном первенстве.

Что касается игроков, которые перейдут к нам из других клубов, то этим вопросом занимаемся, еще ночь впереди. В воскресенье у нас матч с "Локомотивом", а у нас сейчас 7-8 игроков в команде, поэтому весь день этим занимаемся.

Точно могу сказать, что в аренду к нам придут Александр Денисов и Роман Минаев из "Арсенала", Кирилл Климов - из "Рубина". Также на минимальный контракт к нас присоединится Азер Алиев", - приводит слова Худякова Sport24.

Читайте также: "Ростов" определил двух игроков для отправки в аренду в "Тамбов". | http://soccernews.ru