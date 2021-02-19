Экс-игрок сборной Франции Кабай объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной Франции Йоан Кабай в своем твиттере объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего футболиста был "Сент-Этьен", который он покинул в 2020 году.

За свою карьеру Кабай успел поиграть за "Лилль", "Ньюкасл", ПСЖ, "Кристал Пэлас" и "Аль-Наср". Он трижды становился чемпионом Франции.

За сборную Франции Кабай выступал с 2010 по 2016 год. За этот период он провел 48 игр и забил 4 гола.

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