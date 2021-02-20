Доннарумма просит "Милан" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире

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Доннарумма просит "Милан" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире

"Милан" по-прежнему не может согласовать условия нового контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

По сведениям Goal.com, агент голкипера Мино Райола требует от клуба соглашение максимум на три года. Кроме того, Доннарумма просит "россонери" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире.

Отмечается, что "Милан" не готов удовлетворить такие финансовые требования итальянца.

Контракт Доннаруммы с клубом истекает ближайшим летом. В этом сезоне он провел 29 игр, в которых пропустил 35 голов.

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