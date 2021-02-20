Сын экс-капитана "Эвертона" перебрался в систему "Ливерпуля"

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Сын экс-капитана "Эвертона" перебрался в систему "Ливерпуля"

Зак Ягелка, сын экс-капитана "Эвертона" Фила Ягелки, попал в систему "Ливерпуля".

По сведениям Daily Mail, 13-летний Зак будет выступать за "Ливерпуль" U-14. Отметим, что Ягелка-младший играет на позиции нападающего.

Фил Ягелка выступал за "Эвертон" с 2007 по 2019 год. За это время он провел 385 игр.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Эвертон" являются принципиальными соперниками. Очередное мерсисайдское дерби состоится сегодня в 20:30 (мск).

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