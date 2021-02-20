Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах
Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах в бассейне.
Форвард Федор Чалов участвовал в заплыве на единороге, защитник Вадим Карпов - на розовом фламинго, хавбек Иван Обляков - на жёлтой утке, защитник Игорь Дивеев - на касатке. Судил заплыв тренер Василий Березуцкий.
Всего было совершено две попытки. Победителем был признан Вадим Карпов, а проигравшим - Федор Чалов. По условиям Чалову пришлось провести пробежку с единорогом на тренировке.
После 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 4 очка. Завтра, 21 февраля, ЦСКА сыграет против "СКА-Хабаровск" в рамках 1/8 финала Кубка России.
Читайте также: ЦСКА в товарищеском матче минимально обыграл испанскую "Мурсию". | http://soccernews.ru
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