Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах

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Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах

Футболисты ЦСКА устроили заплыв на надувных кругах в бассейне.

Форвард Федор Чалов участвовал в заплыве на единороге, защитник Вадим Карпов - на розовом фламинго, хавбек Иван Обляков - на жёлтой утке, защитник Игорь Дивеев - на касатке. Судил заплыв тренер Василий Березуцкий.

Всего было совершено две попытки. Победителем был признан Вадим Карпов, а проигравшим - Федор Чалов. По условиям Чалову пришлось провести пробежку с единорогом на тренировке.

После 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 4 очка. Завтра, 21 февраля, ЦСКА сыграет против "СКА-Хабаровск" в рамках 1/8 финала Кубка России.

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