"Сток Сити" расстался со старожилой клуба
"Сток Сити" объявил об уходе защитника Райана Шоукросса.
Футболист выступал за "гончаров" с 2007 года. За это время он провел 453 игры и забил 25 голов.
С 2008 по 2018 год Шоукросс в составе клуба выступал в АПЛ и остался в "Сток Сити" после вылета в Чемпионшип.
Отмечается, что Шоукросс должен перебраться в "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
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