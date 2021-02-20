"Сток Сити" расстался со старожилой клуба

Теги сток ситирайан шоукросс

"Сток Сити" расстался со старожилой клуба

"Сток Сити" объявил об уходе защитника Райана Шоукросса.

Футболист выступал за "гончаров" с 2007 года. За это время он провел 453 игры и забил 25 голов.

С 2008 по 2018 год Шоукросс в составе клуба выступал в АПЛ и остался в "Сток Сити" после вылета в Чемпионшип.

Отмечается, что Шоукросс должен перебраться в "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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