"Тамбов" арендовал 18-летнего хавбека ЦСКА

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"Тамбов" арендовал 18-летнего хавбека ЦСКА

Хавбек ЦСКА Тигран Аванесян перебрался в "Тамбов".

Как сообщает твиттер клуба, 18-летний футболист отправился в аренду до конца текущего сезона.

Аванесян является воспитанником "армейцев" и находится в системе клуба с 2018 года.

В молодежном первенстве России игрок провел 14 игр, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.

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