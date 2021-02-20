"Дженоа" вырвал ничью в матче с "Вероной". Шомуродов забил гол

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"Дженоа" вырвал ничью в матче с "Вероной". Шомуродов забил гол

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Верона" упустила победу над "Дженоа".

"Дженоа" - "Верона" 2:2

Голы: Илич, 17 - 0:1, Шомуродов, 48 - 1:1, Фараони, 61 - 1:2, Бадель, 90 - 2:2

"Дженоа": Перин, Чиборра (Пеллегрини, 46), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц (Шомуродов, 46), Стротман (Пандев, 67), Пьяца (Ровелла, 55), Дестро (Скамакка, 67).

"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ловато (Четин, 46), Маньяни, Фараони (Роналду Виейра, 68), Тамез (Стураро, 90), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 82), Илич (Велозу, 82), Барак, Лазанья.

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