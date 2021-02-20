"Дженоа" вырвал ничью в матче с "Вероной". Шомуродов забил гол
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Верона" упустила победу над "Дженоа".
"Дженоа" - "Верона" 2:2
Голы: Илич, 17 - 0:1, Шомуродов, 48 - 1:1, Фараони, 61 - 1:2, Бадель, 90 - 2:2
"Дженоа": Перин, Чиборра (Пеллегрини, 46), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц (Шомуродов, 46), Стротман (Пандев, 67), Пьяца (Ровелла, 55), Дестро (Скамакка, 67).
"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ловато (Четин, 46), Маньяни, Фараони (Роналду Виейра, 68), Тамез (Стураро, 90), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 82), Илич (Велозу, 82), Барак, Лазанья.
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17