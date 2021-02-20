Булыкин назвал задачи "Локомотива" на остаток сезона

Член совета директоров "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне.

"Задачи "Локомотива" - как минимум топ-4 РПЛ и борьба за Кубок России. Даже не так. Медали и Кубок России", - заявил Булыкин.

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмом месте, отставая от третьего места на 7 очков.

Завтра, 21 февраля, "Локомотив" встретится с "Тамбовом" в рамках 1/8 финала Кубка России.

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