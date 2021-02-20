Тедеско высказался о вылете "Спартака" из Кубка России

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) и вылет из Кубка России.

"Мы неплохо начали первый тайм, контролировали ход игры, создавали моменты. Нам смогли забить с пенальти. Это нелегко, когда у тебя молодая команда. После перерыва начали хорошо, были моменты, однако пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего исход был решен.

Отсутствие Крала сказалось. Он очень важен для нас, играл почти во всех матчах. Мы способны компенсировать потерю любого футболиста, однако нельзя недооценивать его роль в таких важных играх. Особенно в контексте защиты. Однако даже без него мы играли хорошо", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".

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