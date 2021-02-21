"Фулхэм" обыграл "Шеффилд", "Бернли" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"

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"Фулхэм" обыграл "Шеффилд", "Бернли" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"

Представляем результаты матчей 25-го тура АПЛ.

"Бернли" - "Вест Бромвич" 0:0

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Тарковски, Ми, Лоутон, Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил, Выдра, Родригес (Мумбонго, 81).

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Ферлонг, Аджайи, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32), Матеус Перейра, Йокушлу, Бартли, Диань.

Удаление: Аджайи (30).


"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Лукман, 61 - 1:0

"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо, Замбо-Ангисса, Лофтус-Чик, Лукман (Декордова-Рид, 90), Рид, Кавалейру (Тете, 78), Маджа (Лемина, 86).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Башем (Норвуд, 51), Ампаду, Ландстрем (Макголдрик, 74), Флек, Брайан, Джагелка (Богл, 80), Макберни, Шарп.

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