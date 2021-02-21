"Фулхэм" обыграл "Шеффилд", "Бернли" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"
Представляем результаты матчей 25-го тура АПЛ.
"Бернли" - "Вест Бромвич" 0:0
"Бернли": Поуп, Тэйлор, Тарковски, Ми, Лоутон, Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил, Выдра, Родригес (Мумбонго, 81).
"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Ферлонг, Аджайи, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32), Матеус Перейра, Йокушлу, Бартли, Диань.
Удаление: Аджайи (30).
"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Лукман, 61 - 1:0
"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо, Замбо-Ангисса, Лофтус-Чик, Лукман (Декордова-Рид, 90), Рид, Кавалейру (Тете, 78), Маджа (Лемина, 86).
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Башем (Норвуд, 51), Ампаду, Ландстрем (Макголдрик, 74), Флек, Брайан, Джагелка (Богл, 80), Макберни, Шарп.
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18