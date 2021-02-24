Экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Реал"

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, 48-летний португалец входит в шорт-лист "Реала". Руководство мадридского клуба высоко оценивает качество работы тренера в Италии.

Отмечается, что если "Рома" выйдет в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то соглашение Фонсеки с клубом будет автоматически продлено.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека был тренером донецкого "Шахтера".

Читайте также: Фонсека может покинуть "Рому". | http://soccernews.ru