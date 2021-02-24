Промес определился с игровым номером в "Спартаке"

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Промес определился с игровым номером в "Спартаке"

Голландец Квинси Промес вернулся в московский "Спартак".

Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, Промес будет выступать под 24-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется "Спартаку" в 8,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Промес ранее выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год.

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