"Краснодар" близок к аренде вратаря "Ростова"

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин продолжит карьеру в "Краснодаре".

"Быки" испытывают проблемы с вратарями (Матвей Сафонов получил травму, а Евгений Городов не демонстрирует высокого уровня игры), а Бабурин в "Ростове" не имеет постоянной игровой практики. Об аренде объявят завтра", - сообщил журналист Сергей Егоров.

В этом сезоне Бабурин принял участие в четырех играх и пропустил четыре гола.

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