"Сочи" подпишет голкипера "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Денис Адамов в ближайшее время покинет клуб.

По сведениям "Чемпионат", 23-летний вратарь должен перебраться в "Сочи".

Отмечается, что "Краснодар" уже исключил Адамова из заявки РПЛ.

Адамов является воспитанником "Краснодара". В этом сезоне он провел 15 игр за "Краснодар-2" в Олимп-ФНЛ.

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