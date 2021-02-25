Промес прошел медобследование в "Спартаке"

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Промес прошел медобследование в "Спартаке"

Хавбек Квинси Промес завершает свой переход из "Аякса" в "Спартак".

По сведениям "Спорт-Экспресс", 29-летний голландец успешно прошел медобследование в московском клубе.

Напомним, что "Спартак" заплатил за трансфер Промеса 8,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал один ассист.

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