"Спартак" показал первую тренировку Промеса после возвращения
В пятницу, 26 февраля, вернувшийся в "Спартак" Квинси Промес провел первую тренировку.
"Очень рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Прекрасное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Поэтому я вернулся в правильный момент. Однако для меня погода - не проблема.
Встреча с командой прошла замечательно. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, c кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь.
О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!" - заявил Промес.
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