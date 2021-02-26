"Спартак" показал первую тренировку Промеса после возвращения

В пятницу, 26 февраля, вернувшийся в "Спартак" Квинси Промес провел первую тренировку.

"Очень рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой. Прекрасное чувство. Да, слышал, что было очень холодно. Поэтому я вернулся в правильный момент. Однако для меня погода - не проблема.

Встреча с командой прошла замечательно. Со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, c кем мы добились успеха в прошлом. И очень рад работать вместе с ними вновь.

О, да! Коридор… В этой команде нашлось несколько плохих парней! Но я запомнил их и обязательно отомщу!" - заявил Промес.

Читайте также: Игроки "Спартака" устроили Промесу "коридор новичка". | http://soccernews.ru