Агент Антона Миранчука поделился информацией о его травме

Вадим Шпинев, агент хавбека "Локомотива" Антона Миранчука, рассказал о травме своего клиента.

"Антон получил мышечное повреждение. За его восстановлением следят тренерский и медицинский штабы. Никто не намерен форсировать его возвращение. Главная задача - чтобы футболист полностью восстановился. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле", - заявил агент игрока.

В этом сезоне Миранчук провел 24 игры, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмом месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 13 очков.

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