"Реал" имеет прогресс в переговорах с Рамосом о новом контракте

"Реал" и Серхио Рамос продолжают вести переговоры о продлении контракта.

Как сообщает Marca, недавно игрок снова встречался с президентом клуба Флорентино Пересом. Отмечается, что на данный момент Рамос ближе к договоренности с "Реалом" по контракту, чем к уходу из клуба.

Напомним, что Рамос отклонил первое предложение "Реала" о продлении соглашения. Контракт футболиста истекает предстоящим летом.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В текущем сезоне он провел 18 игр, забил три гола и отдал один ассист.

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