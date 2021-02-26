Хави выиграл очередной трофей с "Аль-Саддом"

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Хави выиграл очередной трофей с "Аль-Саддом"

"Аль-Садд" под руководством Хави выиграл Кубок наследного принца Катара.

В финале турнира подопечные испанца одолели "Аль-Духаиль" со счетом 2:0.

Отметим, что Хави побеждает в Кубе наследного принца Катара во второй раз. Всего он выиграл 5-й трофей в карьере. Ранее он выигрывал Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.

Напомним, что Хави возглавляет "Аль-Садд" с мая 2019 года.

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