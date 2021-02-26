"Реал" может продать Азара в случае трансфера Мбаппе

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"Реал" может продать Азара в случае трансфера Мбаппе

Вингер "Реала" Эден Азар может покинуть клуб ближайшим летом.

Как сообщает AS, будущее бельгийца будет зависеть от трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Дело в том, что Мбаппе предпочитает играть на левом фланге атаки, на той же позиции, что и Азар.

Таким образом, Азар будет вынужден либо сменить позицию, либо сменить клуб. Кроме того, "Реалу" в условиях кризиса будет тяжело выплачивать зарплату обоим футболистам.

В текущем сезоне Азар из-за травм провел всего 13 матчей.

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