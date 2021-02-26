Нагельсманн готов сменить Моуринью в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" готов расстаться с наставником команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что на замену португальцу "шпоры" намерены пригласить тренера "РБ Лейпцига" Юлиана Нагельсманна.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Нагельсманн готов возглавить "Тоттенхэм", если пост тренера освободится.

После 24 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на девятом месте, имея в активе 36 очков.

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