Журналист Егоров посчитал, во сколько "Спартаку" обойдется трансфер Промеса
Журналист Сергей Егоров высказался о стоимости трансфера Квинси Промеса в "Спартак".
"В Нидерландах пишут о сумме трансфера в 8,5 миллиона евро. 2,5 миллиона бонусов. Контракт 3,5 года с зарплатой 3,5 миллиона за сезон. Если сложить эти деньги и налоги, то трансфер Промеса обойдется "Спартаку" примерно в 25 миллионов евро. Это довольно большие деньги", - заявил Егоров.
Напомним, что Промес выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.
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