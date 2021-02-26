Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"

Теги реал мадридсерхио рамос

Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"

Капитан "Реала" Серхио Рамос, судя по всему, продлит соглашение с клубом.

По сведениям El Español, 34-летний испанец подпишет с клубом контракт до 2023 года с зарплатой 12 миллионов евро в год. Однако из-за кризиса он будет получать на 10% меньше.

Отмечается, что у Рамоса не появилось вариантов с другими клубами и предложение "Реала" является единственным.

На данный момент Рамос восстанавливается после травмы. Его возвращение на поле должно состояться в середине марта.

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