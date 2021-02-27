В "Хатайспоре" прокомментировали несостоявшийся переход Бупендзы в "Краснодар"

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В "Хатайспоре" прокомментировали несостоявшийся переход Бупендзы в "Краснодар"

Представитель "Хатайспора" Рахми Варди объяснил, почему сорвался трансфер форварда Аарона Бупендзы в "Краснодар".

"Футболист сообщил нам, что хочет остаться. "Краснодар" и "Хатайспор" выполнили желание игрока. В таком случае трансфер не подлежит рассмотрению. Бупендза остается в нашем клубе и, надеюсь, продолжит забивать голы", - приводит слова Варди gazetefutbol.de.

В текущем сезоне Бупендза возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Турции, забив 18 голов в 23 матчах.

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