ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов

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ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов

ПСЖ летом намерен усилить состав сразу несколькими свободными агентами.

По сведениям ESPN, парижане хотят подписать Лионеля Месси ("Барселона"), Мемфиса Депая ("Лион"), Джорджиньо Вейналдума ("Ливерпуль"), Давида Алабу ("Бавария") и Эльсеида Хюсая ("Наполи"). Напомним, что у всех этих игроков летом истекают контракты со своими клубами.

Также ПСЖ собирается провести переговоры с "Эвертоном" о продлении аренды Мойсе Кина с правом выкупа.

При этом ПСЖ хочет продлить контракты со своими лидерами, а именно Неймаром, Килианом Мбаппе, Анхелем Ди Марией, Хуаном Бернатом и, возможно, Юлианом Дракслером.

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