Карпин прокомментировал ничью в матче с "Зенитом"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после матча с "Зенитом" (2:2).

"Игру можно разделить на два отрезка. Первый тайм мне понравился, за исключением десяти минут, когда играли без мяча. После отбора сразу теряли мяч, было трудно.

Второй тайм нужно рассматривать с точки зрения того, что играли, имея на одного игрока меньше, разумеется, что был совершенно иной футбол. Нужно сказать спасибо и поздравить ребят: руки не опустили, бились до конца, заслуженно заработали одно очко", - заявил Карпин.

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