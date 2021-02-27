Пять игроков ЦСКА пропустили матч с "Локомотивом" из-за коронавируса

Хавбек ЦСКА Эмиль Бохинен пропустил игру против "Локомотива" (0:2) из-за сомнительного теста на коронавирус.

По сведениям Metaratings, вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков также не сыграли из-за заражения коронавирусом.

После 20 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 5 очков.

Читайте также: Защитник ЦСКА рискует пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru