"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл волевую победу над менхенгладбахской "Боруссией".
"Быки" по-прежнему идут на втором месте и отстают от "Баварии" на два очка.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 3:2
Голы: Хофманн (пен), 6 - 0:1, Тюрам, 19 - 0:2, Нкунку, 57 - 1:2, Поульсен, 66 - 2:2, Серлот, 90 - 3:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер (Серлот, 46), Нкунку (Клостерманн, 90), Ольмо, Адамс, Поульсен, Клюйверт (Форсберг, 76).
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Бенсебайни, 62), Байер, Вендт (Плеа, 80), Лазаро, Хофманн (Нойхаус, 61), Закария (Штиндль, 80), Вольф, Эмболо, Тюрам (Крамер, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20