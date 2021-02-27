"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"

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"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл волевую победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Быки" по-прежнему идут на втором месте и отстают от "Баварии" на два очка.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 3:2

Голы: Хофманн (пен), 6 - 0:1, Тюрам, 19 - 0:2, Нкунку, 57 - 1:2, Поульсен, 66 - 2:2, Серлот, 90 - 3:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер (Серлот, 46), Нкунку (Клостерманн, 90), Ольмо, Адамс, Поульсен, Клюйверт (Форсберг, 76).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Бенсебайни, 62), Байер, Вендт (Плеа, 80), Лазаро, Хофманн (Нойхаус, 61), Закария (Штиндль, 80), Вольф, Эмболо, Тюрам (Крамер, 62).

Читайте также: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 23-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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