"РБ Лейпциг" вырвал победу над гладбахской "Боруссией"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл волевую победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Быки" по-прежнему идут на втором месте и отстают от "Баварии" на два очка.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 3:2

Голы: Хофманн (пен), 6 - 0:1, Тюрам, 19 - 0:2, Нкунку, 57 - 1:2, Поульсен, 66 - 2:2, Серлот, 90 - 3:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер (Серлот, 46), Нкунку (Клостерманн, 90), Ольмо, Адамс, Поульсен, Клюйверт (Форсберг, 76).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Бенсебайни, 62), Байер, Вендт (Плеа, 80), Лазаро, Хофманн (Нойхаус, 61), Закария (Штиндль, 80), Вольф, Эмболо, Тюрам (Крамер, 62).

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