Куман объяснил отсутствие Гризманна в матче с "Севильей"

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Куман объяснил отсутствие Гризманна в матче с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман объяснил, почему не выпустил Антуана Гризманна в игре против "Севильи" (2:0).

"Это не послание Гризманну. Мы приняли решение изменить схему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины. При счете 1:0 мы поняли, что рядом с Месси нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание", - приводит слова Кумана Marca.

В текущем сезоне Гризманн провел 35 игр, в которых забил 12 голов и отдал 10 ассистов.

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По-видимому , куни(команда лежать) для Лео сделал неправильно,вот и не играет ... Хе-хе ...

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