Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Педри травмировался в игре против "Севильи" (2:0).

Предполагается, что у футболиста мышечное повреждение нижней части левой ноги.

Как сообщает журналист Diario Sport Хави Мигель, Педри выбыл на 2-3 недели. Таким образом, он точно пропустит ответную игру против "Севильи" в Кубке Испании. Также он рискует пропустить ответный матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Педри провел 37 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов.

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