Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Теги барселонапедритравмы

Педри рискует пропустить ответный матч с ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Педри травмировался в игре против "Севильи" (2:0).

Предполагается, что у футболиста мышечное повреждение нижней части левой ноги.

Как сообщает журналист Diario Sport Хави Мигель, Педри выбыл на 2-3 недели. Таким образом, он точно пропустит ответную игру против "Севильи" в Кубке Испании. Также он рискует пропустить ответный матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Педри провел 37 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов.

Читайте также: "Барселона" теряет Араухо и Педри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето

"Челси" определился с трансферным бюджетом на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов