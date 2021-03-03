Хамшик вместо РПЛ вернется в Словакию

Хавбек "Далянь Ифан" Марек Хамшик близок к возвращению в братиславский "Слован".

По сведениям Sky Sport Italia, 33-летний игрок расторг соглашение с китайским клубом. Хамшик решил вернуться в "Слован", где началась его профессиональная карьера. Отмечается, что он заключит контракт до конца сезона.

Ранее сообщалось, что интерес к словаку проявляли "Локомотив" и ЦСКА.

Хамшик наиболее известен по своим выступлениям в "Наполи" в течение 12 лет. В составе клуба он провел 465 игр и забил 114 голов.

Читайте также: "Рубин" отказался подписывать Хамшика. | http://soccernews.ru