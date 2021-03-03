Жена Карпина высказалась о ситуации в семье Мамаева

Дарья Карпина, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, отреагировала на ситуацию в семье хавбека команды Павла Мамаева.

Напомним, что супруга Мамаева Алана обвинила мужа в измене. Позже Алана, судя по всему, совершила попытку самоубийства.

"Я не влезаю в эту историю. По-женски мне жаль Алану, однако стараюсь не давать оценку событиям, свидетелем которого я не была. Это их семейное дело, и надеюсь, каким-то образом ситуация разрешится, и у них все будет хорошо", - заявил Дарья.

В этом сезоне Мамаев принял участие в девяти играх и забил два гола.

Читайте также: Жену Павла Мамаева нашли без сознания. | http://soccernews.ru