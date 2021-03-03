Жена Мамаева объяснила информацию о своей госпитализации

Алана Мамаева, супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, отреагировала на информацию о своем суициде.

"У меня все нормально, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" - заявила Алана.

Напомним, что ранее Алана обвинила мужа в измене. Пара находится в браке с 2013 года.

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