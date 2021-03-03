"Лестер" сыграл вничью с "Бернли", "Шеффилд" был сильнее "Астон Виллы"

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"Лестер" сыграл вничью с "Бернли", "Шеффилд" был сильнее "Астон Виллы"

В рамках 29-го тура АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Бернли", а "Астон Вилла" уступила "Шеффилду".

"Шеффилд Юнайтед" - "Астон Вилла" 1:0

Гол: Макголдрик, 30 - 1:0

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Брайан, Джагелка, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Ампаду, Макголдрик (Осборн, 73), Брюстер (Берк, 60; Макберни, 89).

"Астон Вилла": Мартинес, Аль-Мухаммади, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Рэмзи (Сансон, 68), Эль-Гази, Накамба (Баркли, 68), Траоре (Дэвис, 81), Уоткинс.

Удаление: Джагелка (57).


"Бернли" - "Лестер" 1:1

Голы: Выдра, 4 - 1:0, Ихеаначо, 34 - 1:1

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Ми, Лоутон, Тарковски, Вествуд, Корк, Браунхилл, Макнил, Выдра (Родригес, 90), Вуд.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Кастань, Сеюнджю, Тилеманс, Амарти, Менди (Фофана, 66), Чоудури (Тавареш, 77), Ндиди, Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 67).

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