"Лион" переиграл "Ренн" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Теги лионниццабрестреннланс

"Лион" переиграл "Ренн" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.

"Лион" - "Ренн" 1:0

Гол: Ауар, 74 - 1:0

"Лион": Антони Лопеш, Де Шильо, Дюбуа, Марсело, Денайер, Какре, Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Ауар, 58), Депай (Корне, 82), Слимани (Кадевере, 58), Токо-Экамби.

"Ренн": Гомис, Трюффер, Ньямси, Траоре, Агерд, Мартен (Камавинга, 60), Гренье (Бурижо, 69), Доку (Дель Кастийо, 83), Нзонзи, Терье (Юну, 83), Гирасси (Те, 69).


"Сент-Этьен" - "Ланс" 2:3

Голы: Сотока (пен), 20 - 0:1, Калимуэндо, 24 - 0:2, Мукуди, 40 - 1:2, Давид Кошта, 90 - 1:3, Буанга (пен), 90 - 2:3

"Сент-Этьен": Мулен, Сиссе, Колодзейчак (Трауко, 71), Мукуди, Дебюши, Камара, Аушиш (Неу Нупа, 71), Монне-Паке (Буанга, 61), Гурна-Дуат (Будебуз, 83), Норден (Модест, 61), Аби.

"Ланс": Лека, Медина, Гради, Баде, Айдара, Каюзак, Клосс (Мишлен, 85), Фофана, Морисьо (Давид Кошта, 75), Сотока, Калимуэндо (Банза, 75).   


"Брест" - "Дижон" 3:1

Голы: Онора, 17 - 1:0, Мунье, 27 - 2:0, Ассале, 29 - 2:1, Кардона, 40 - 3:1

"Брест": Ларсоннер, Брассье, Шардонне, Фоссурье (Пьер-Габриэль, 81), Перро, Ласн, Жан Лукас, Онора (Ле Дуарон, 80), Кардона (Февр, 74), Мунье, Шарбонье (Белькебла, 73).

"Дижон": Рачоппи, Кулибали, Шафик, Экюэль-Манга, Лотоа (Бензия, 83), Саммаритано (Эбимбе, 78), Ндонг, Балде, Целина, Музинга, Ассале (Конате, 78).


"Метц" - "Анжер" 0:1

Гол: Фюльжени (пен), 44 - 0:1

"Метц": Укиджа, Сантонз (Делен, 72), Куяте, Бойе, Юдоль, Булая, Сарр, Гуйе (Яде, 72), Пажо (Ангбан, 72), Бронн (Вагнер, 83), Лейя-Исека (Амброз, 72).

"Анжер": Бернардони, Думбия, Павлович, Тома, Траоре, Перейра Лаже, Фюльжени (Бобишон, 89), Кулибали, Буфаль (Капель, 77), Амаду, Дьони (Баокен, 66).

Удаление: Укиджа (90).


"Ницца" - "Ним" 2:1

Голы: Гуири, 4 - 1:0, Ландр, 50 - 1:1, Клод-Морис, 75 - 2:1

"Ницца": Бенитес, Салиба, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 62), Аталь (Дольберг, 61), Будауи (Ле-Мелу, 46), Шнайдерлин, Клод-Морис, Камара, Гуири, Маолида (Тюрам, 76).

"Ним": Рене, Гессум, Мелинг, Ландр (Уэда, 80), Бюрне (Паки, 80), Кубас, Фомба, Ферхат, Бенрау (Элиассон, 70), Коне (Дульевич, 70), Рипар (Ру, 85).

Читайте также: Что посмотреть в ближайшие дни? Последний шанс "Барселоны" на финал Кубка Короля, Клопп против Тухеля и еще 3 интригующих матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов