"Лион" переиграл "Ренн" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.
"Лион" - "Ренн" 1:0
Гол: Ауар, 74 - 1:0
"Лион": Антони Лопеш, Де Шильо, Дюбуа, Марсело, Денайер, Какре, Тиаго Мендес, Бруно Гимараэс (Ауар, 58), Депай (Корне, 82), Слимани (Кадевере, 58), Токо-Экамби.
"Ренн": Гомис, Трюффер, Ньямси, Траоре, Агерд, Мартен (Камавинга, 60), Гренье (Бурижо, 69), Доку (Дель Кастийо, 83), Нзонзи, Терье (Юну, 83), Гирасси (Те, 69).
"Сент-Этьен" - "Ланс" 2:3
Голы: Сотока (пен), 20 - 0:1, Калимуэндо, 24 - 0:2, Мукуди, 40 - 1:2, Давид Кошта, 90 - 1:3, Буанга (пен), 90 - 2:3
"Сент-Этьен": Мулен, Сиссе, Колодзейчак (Трауко, 71), Мукуди, Дебюши, Камара, Аушиш (Неу Нупа, 71), Монне-Паке (Буанга, 61), Гурна-Дуат (Будебуз, 83), Норден (Модест, 61), Аби.
"Ланс": Лека, Медина, Гради, Баде, Айдара, Каюзак, Клосс (Мишлен, 85), Фофана, Морисьо (Давид Кошта, 75), Сотока, Калимуэндо (Банза, 75).
"Брест" - "Дижон" 3:1
Голы: Онора, 17 - 1:0, Мунье, 27 - 2:0, Ассале, 29 - 2:1, Кардона, 40 - 3:1
"Брест": Ларсоннер, Брассье, Шардонне, Фоссурье (Пьер-Габриэль, 81), Перро, Ласн, Жан Лукас, Онора (Ле Дуарон, 80), Кардона (Февр, 74), Мунье, Шарбонье (Белькебла, 73).
"Дижон": Рачоппи, Кулибали, Шафик, Экюэль-Манга, Лотоа (Бензия, 83), Саммаритано (Эбимбе, 78), Ндонг, Балде, Целина, Музинга, Ассале (Конате, 78).
"Метц" - "Анжер" 0:1
Гол: Фюльжени (пен), 44 - 0:1
"Метц": Укиджа, Сантонз (Делен, 72), Куяте, Бойе, Юдоль, Булая, Сарр, Гуйе (Яде, 72), Пажо (Ангбан, 72), Бронн (Вагнер, 83), Лейя-Исека (Амброз, 72).
"Анжер": Бернардони, Думбия, Павлович, Тома, Траоре, Перейра Лаже, Фюльжени (Бобишон, 89), Кулибали, Буфаль (Капель, 77), Амаду, Дьони (Баокен, 66).
Удаление: Укиджа (90).
"Ницца" - "Ним" 2:1
Голы: Гуири, 4 - 1:0, Ландр, 50 - 1:1, Клод-Морис, 75 - 2:1
"Ницца": Бенитес, Салиба, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 62), Аталь (Дольберг, 61), Будауи (Ле-Мелу, 46), Шнайдерлин, Клод-Морис, Камара, Гуири, Маолида (Тюрам, 76).
"Ним": Рене, Гессум, Мелинг, Ландр (Уэда, 80), Бюрне (Паки, 80), Кубас, Фомба, Ферхат, Бенрау (Элиассон, 70), Коне (Дульевич, 70), Рипар (Ру, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13