"Зенит" продлил контракты с двумя воспитанниками

"Зенит" объявил о продлении соглашений с защитником Александром Сандрачуком и хавбеком Кириллом Кравцовым.

Детали новых контрактов игроков не уточняются. Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками питерского клуба.

В этом сезоне 19-летний Сандрачук провел 13 игр и отдал три голевые передачи. На счету 18-летнего Кравцова один гол в 14 матчах.

После 20 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на 5 очков.

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