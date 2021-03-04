Самара может принять финал Кубка России
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий заявил, что Самара может принять финал Кубка России.
"Место проведения финала выберет РФС. Может быть, нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне трудно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в "Лужниках". Центральный стадион страны используется крайне редко", - заявил Калакуцкий.
Финал Кубка России текущего сезона должен состояться 12 мая.
Отметим, что в "Лужниках" хотят провести матч между Россиией и Хорватией, а также еще два матча.
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