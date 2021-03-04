"РБ Лейпциг" и "Хольштайн Киль" вышли в полуфинал Кубка Германии

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"РБ Лейпциг" и "Хольштайн Киль" вышли в полуфинал Кубка Германии

"РБ Лейпциг" и "Хольштайн Киль" вышли в полуфинал Кубка Германии, обыграв в 1/4 финала "Вольфсбург" и "Рот-Вайсс Эссен" соответственно.

"Рот-Вайсс Эссен" - "Хольштайн Киль" 0:3

Голы: Билер (пен), 26 - 0:1, Зерра, 28 - 0:2, Меес, 90 - 0:3

"Рот-Вайсс Эссен": Давари, Кель-Гомес, Хебер, Хан, Херценбрух, Гроте (Платцек, 79), Грунд (Харенброк, 61), Хильдебрандт (Баксцат, 70), Young (Эндрес, 79), Энгельманн, Кефкир (Леверенц, 70).

"Хольштайн Киль": Гелиос, Киркесков (Коменда, 68), Валь, Дем, Лоренц, Мефферт, Билер (Хауптманн, 88), Ли Чжэ Сон, Бартельс (Меес, 87), Порат (Резе, 58), Зерра.


"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" 2:0

Голы: Поульсен, 63 - 1:0, Хван Хи Чхан, 88 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан (Айдара, 46), Упамекано, Клостерманн, Ольмо (Хенрихс, 80), Кампль, Нкунку (Хван Хи Чхан, 84), Адамс, Клюйверт (Серлот, 61), Поульсен (Форсберг, 80).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Баку (Филипп, 72), Шлагер (Бялек, 85), Штеффен (Брекало, 71), Герхардт (Жоао Виктор, 72), Арнольд, Мбабу, Вегорст.

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