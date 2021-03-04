Инсинье раскритиковал "Наполи" после матча с "Сассуоло"

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье остался недоволен результатом матча с "Сассуоло" (3:3).

Напомним, что "Наполи" проигрывал со счетом 1:2, однако во втором тайме сравнял счет и на 89-й минуте даже вышел вперед. Но в компенсированное время "Сассуоло" вырвал ничью, забив с пенальти.

Как сообщает Calcio Napoli 24, после окончания игры Инсинье ударил ногой по рекламному щиту, а затем сказал: "Что за дерьмовая команда"

"Лоренцо был зол после игры, учитывая, что он забил гол и отдал результативную передачу, а команда упустила победу. Однако у нет никаких проблем с Гаттузо, он просто выместил злобу на рекламном щите. Что касается слов про дерьмовую команду, то этого просто не было. Лоренцо - главный фанат "Наполи", а как его капитан, он хочет выигрывать в каждом матче", - заявил агент футболиста.

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